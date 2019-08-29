СМИ: разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Самолет ВВС США совершил разведывательный полет у межкорейской границы для сбора информации о КНДР. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

По его данным, самолет-разведчик Boeing RC-135V был замечен отслеживающим полеты сайтом Aircraft Spots в небе над Сеулом и столичной провинцией Кёнгидо.

"Полет состоялся на фоне обеспокоенности, что Северная Корея может провести новые ракетные запуски, несмотря на завершение Сеулом и Вашингтоном совместных военных учений, которые стали поводом для предыдущих запусков", - отмечает агентство.

Лишь в этом августе КНДР осуществила пять ракетных пусков, последний из которых прошел в минувшую субботу.