Амано и Зербо стали лауреатами Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Церемония присуждения Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность прошла в четверг в Нур-Султане. Ее лауреатами стали экс-генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано и исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПО ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

"В этом году членами комитета по присуждению премии единогласно принято решение о вручении награды одновременно двум лицам - покойному Амано, генеральному директору МАГАТЭ, и Лассине Зербо, исполнительному секретарю Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ", - рассказал председатель комитета по присуждению премии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Юкия Амано на посту главы МАГАТЭ внес весомый вклад в укрепление международной безопасности, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. "Он сыграл ключевую роль в создании Банка низкообогащенного урана в Казахстане. Благодаря Амано, одним из приоритетных направлении деятельности МАГАТЭ в развивающихся странах стали борьба с раковыми заболеваниями, применение ядерных технологий в области управления водными ресурсами и продовольственной безопасности", - сказал Токаев.

Он отметил деятельность Лассины Зербо, чьи усилия "позволили практически полностью, если быть точными, на 97% завершить работу по созданию международной сети мониторинга Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Данная премия была учреждена в 2016 году с целью признания заслуг политических и общественных лидеров и организаций в стремлении к достижению безъядерного мира и разрешению мировых конфликтов. Первым лауреатом премии стал Король Иордании Абдалла II за поддержку создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и прием более 1,5 млн сирийских беженцев.