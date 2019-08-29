В Раде нового созыва зарегистрировали первые законопроекты

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Ряд законопроектов, в том числе о внесении изменений в земельный кодекс Украины (О введении свободного рынка земли и отмене земельного крепостничества), зарегистрирован 29 августа в украинском парламенте. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Кроме того, депутатам предлагается рассмотреть проекты постановлений об освобождении от должностей членов кабинета министров, проект постановления по повестке дня первой сессии Рады на период рассмотрения организационных вопросов, о временном президиуме Рады, о счетной комиссии, а также проект постановления об освобождении от должностей членов кабинета министров, а также о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов парламента.

29 августа утром состоялось торжественное заседание Рады нового созыва, на котором депутаты принесли присягу. Днем, в 13:00, в сессионном зале откроется первая сессия. В повестке дня 27 вопросов. На заседании с внеочередным посланием народным депутатам о внутреннем и внешнем положении страны выступит президент страны Владимир Зеленский.