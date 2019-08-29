"Оппозиционная платформа" вносит в Раду проект постановления о мире на Украине

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде внесет в четверг в парламент проект постановления о мире на Украине. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук. Текст сообщения размещен на сайте партии.

"Первый вопрос, который мы поднимаем сегодня, он главный не только для нашей партии, а для всей Украины. Ведь 80% граждан нашей страны, согласно всем социологическим исследованиям, выступают за прекращение боевых действий в Донбассе и восстановление мира в стране. Поэтому наша партия сегодня вносит проект постановления о мире на Украине, прекращении боевых действий и выполнении минских соглашений", - сказал он.

Парламентарий отметил, что в постановлении перечислены все законы, которые должны быть приняты парламентом. По его словам, Рада обязана поручить профильному комитету предложить разработать законопроекты и рассмотреть их в ближайшее время на заседании. Речь идет о следующих нормативно-правовых актах: об изменениях в Конституцию относительно автономного статуса неконтролируемых территорий Донбасса, законе об амнистии, законе о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, законе об особом порядке местного самоуправления на этих территориях, законе о свободной экономической зоне и законе, который непосредственно будет касаться восстановления конституционных прав граждан в Донбассе.

Медведчук отметил, что эти законы предусмотрены "Комплексом мер по выполнению минских соглашений", который принят в Минске 12 февраля 2015 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН. "Выполнение минских соглашений, которые признаются безальтернативными всеми сторонами, позволит вернуть мир на Украину и восстановить территориальную целостность государства", - подчеркнул Медведчук.

В четверг депутаты Верховной рады IX созыва принесли присягу на верность Украине, новый парламент начал свою работу.