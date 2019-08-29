Болтон надеется, что найдет с Лукашенко общий язык

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает найти общий язык с Александром Лукашенко. Об этом он заявил в четверг в начале переговоров с президентом Белоруссии в Минске.

"Благодарю за встречу, считаю, что это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким темам региональной безопасности, а также по очень важной теме двустороннего сотрудничества. Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США - вопросы прав человека, нераспространения оружия. И я согласен с вами, мы должны быть предельно откровенны, и я думаю, мы сможем найти общий язык", - сказал Болтон.

По его словам, история не стоит на месте, "уже прошло достаточно много времени с момента распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась, поэтому есть региональные вопросы".