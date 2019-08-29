Болтон заявил, что Минск и Вашингтон не решили проблемные вопросы

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны не решили проблемные вопросы, но дискуссия важна. Об этом он сказал в четверг журналистам.

"Сложности в отношениях Белоруссии и США - это вопросы соблюдения прав человека и нераспространения, это темы, которые я хотел затронуть на нашей встрече, мы их обсудили, вторая тема - это новая геополитическая реальность данном регионе, с которой мы должны считаться и работать вместе, а для того, чтобы работать вместе, нам прежде всего надо решить вопросы с правами человека и нераспространением, - сказал Болтон. - Я рад , что у нас была такая возможность для разговора, мы на данный момент не решили эти проблемные вопросы, но без таких разговоров и дискуссий их решение невозможно".

Болтон заявил, что во время встречи с Лукашенко не обсуждал тему возвращения послов. "Мы не обсуждали этот вопрос. Нам нужно видеть прогресс в определенных сферах, чтобы иметь прогресс в вопросе восстановления [уровня] дипломатического представительства (послов - прим. ТАСС)", - отметил Болтон.