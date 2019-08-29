Конте остался премьером Италии. Каким может стать новое правительство?

На сохранении Конте во главе кабмина настояло "Движение "5 звезд". Именно оно призвало в мае 2018 года профессионального адвоката, университетского профессора права без малейшего политического опыта на роль главы правительства. Он должен был стать "третьим" независимым лицом между двумя своими замами - лидерами "Лиги" Маттео Сальвини и "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо. Многие месяцы Конте исправно выполнял свою роль посредника, достойно представляя Италию на международном уровне. Он находился в тени, практически не давал интервью, редко появлялся на экране телевизора, в отличие от своих заместителей. Многие начали считать его марионеткой двух партий, а на фоне такого незаметного премьера все ярче выделялась фигура Сальвини, занявшего пост главы МВД. В какой-то момент СМИ начали называть его настоящим премьером на волне значительного роста популярности политика.

После развала предыдущей коалиции, в которую входили партии "Движение "5 звезд" и "Лига", "пятизвездные" сумели договориться об альянсе со своими непримиримыми оппонентами из Демократической партии (ДП), до сих пор находившейся в оппозиции. Далеко не все разногласия между ними преодолены. В частности, остается вопрос о кандидате в вице-премьеры, а также о ряде ключевых постов в новом кабинете.

Президент Италии Серджо Маттарелла, как было объявлено по завершении второго раунда политических консультаций о путях выхода из правительственного кризиса, передал в четверг мандат на формирование нового правительства Джузеппе Конте. Мандат не имеет характеристики "пробный", а это значит, что глава государства заручился от политических партий достаточно убедительными заверениями, что новый кабинет получит поддержку парламентского большинства.

Между его "Лигой" и "Движением" сложились отношения определенного соперничества, и Сальвини во многом переигрывал своего союзника Ди Майо. Конте продолжал не вмешиваться, хотя его пресс-служба решила уделять больше внимания его роли, и премьер начал практически на ежедневной основе в разных газетах разъяснять линию правительства по ключевым вопросам как внутренней, так и внешней политики. Он продолжал служить громоотводом во время конфликтов внутри коалиции и одновременно арбитром, разводившим своих двух соперничавших замов.

Сальвини, утвердившийся в своем непоколебимом влиянии и победоносной популярности, поднес сюрприз Конте к его 55-летию, которое тот отметил 8 августа. В этот день лидер "Лиги" с одного с побережий, на которых проводил свой "пляжный тур", объявил об отсутствии большинства и призвал к проведению новых выборов. О конце альянса "пятизвездных" и "Лиги" говорили давно, но никто не ожидал, что Сальвини пойдет на окончательный разрыв в канун летних отпусков, при закрывшемся на каникулы парламенте. Тем не менее никто не помчался открывать парламент, сенаторы вернулись 20 августа, когда Конте в крайне достойной форме, которую оценила даже оппозиция, объявил об отставке. Но до ее объявления он спустил всех собак на Сальвини, припомнив ему все - от неуместного использования четок и религиозных символов до отказа выступить в парламенте по делу о предполагаемом российском финансировании его партии. Конте обвинил его в политической безответственности и действиях в личных амбициях, отчитав как школьника.

Выступление Конте в Сенате стало настоящей заявкой на лидерство. Свою речь он закончил программными заявлениями, наметив задачи будущего правительства. Все наблюдатели единодушно сходятся во мнении, что в нынешнем кабинете, формированием которого Конте занимается, ему будет принадлежать решающая политическая роль. За истекший год, который он начал сразу с участия в саммите "семерки", а затем в Европейском совете, Конте набрался опыта, заручился уважением мировых лидеров и европейских коллег. Если предыдущее правительство работало на основании так называемого правительственного контракта коалиционных партий, то теперь повестку будет диктовать именно Конте.

Премьер после получения мандата пообещал собрать эффективный кабинет министров. "Это будет правительство не против, но за интересы граждан. Более честное и авторитетное на международном уровне", - сказал Конте в четверг после встречи с президентом республики.

Все против Сальвини

Уточнение о "правительстве не против" неслучайно. Сальвини уже обвинил бывших союзников и оппонентов из ДП в заговоре. Рождающееся правительство он сравнил с техническим кабинетом Марио Монти (2011-2012), формирующимся под "диктовку Брюсселя" с целью "высадить неудобного Сальвини". "Это правительство рождается в Брюсселе, чтобы удалить неудобного Сальвини. И это совершенно очевидно. Неслучайно бывший германский еврокомиссар Эттингер говорит, что Брюссель готов сделать что угодно, чтобы это правительство получилось", - сказал Сальвини в прямом эфире в Facebook. Он также отметил, что нынешнее большинство не отражает воли избирателей. Он обратил внимание на тот факт, что ДП проиграла выборы последних двух лет на всех уровнях. "Избиратели выкидывают их из двери, они возвращаются через окно", - сказал бывший вице-премьер, который теперь оказался в оппозиции.

Он называет свою "Лигу" самой популярной партией страны. Действительно, за последний год нахождения у власти рейтинг "Лиги" возрос с 17% до 35%. "Движение", наоборот, утратило поддержку избирателей. Но несмотря на то, что равновесие изменилось, расклад сил в парламенте остается прежним - на основании результатов выборов в марте 2018 года. Согласно этим цифрам, наибольшее число мест остается у "Движения", а у ДП примерно столько же, сколько и у "Лиги", которая вышла победителем в составе правоцентристской коалиции.

Весь последний год Сальвини был "врагом и угрозой №1" для демократов. О его непростых отношениях с Брюсселем, а также рядом европейских столиц известно. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном он неоднократно вступал в публичную перепалку. В ЕС его рассматривали как раздражителя и невежду. Одним из важных аргументов для ДП, пошедшей на союз с "меньшим злом", стало стремление отдалить Сальвини.

Есть еще один любопытный показатель - экономический. С началом политического кризиса, главного фактора нестабильности, когда стало ясно, что перспектива новых выборов (на которых мог победить Сальвини) отдаляется, спред (переменная, указывающая на соотношение стоимости ценных бумаг Италии и Германии) не только не вырос, а стал падать. Финансовые рынки положительно отреагировали на выход из правительства "Лиги". А с назначением Конте спред достиг рекордно низкого показателя за последние годы - 168 пунктов.

Состав будущего правительства

Кто войдет в будущий кабинет, станет известно в ближайшие дни. СМИ говорят о восьми министрах "Движения" и семи - ДП. ДП, которая в ходе переговоров во многом уступила "пятизвездным" (в том числе согласилась на Конте), претендует на пост вице-премьера. Однако его может вообще не быть. Обе партии утверждают, что работают не над распределением постов, а над амбициозной программой.

Главным вопросом, впрочем, остается, как долго будет сохраняться новая коалиция. У "Движения" и ДП есть немало точек соприкосновения, но есть и серьезные, принципиальные разногласия. Чем придется поступиться каждой ради сохранения правительства? Конте становится "универсальным премьером". Далеко не все внутри "Движения" и ДП приветствуют союз, называя его противоестественным. Он уже стоил обеим партиям потерей очков в глазах избирателей, которые все чаще называют происходящее "политикой сюрреализма".

Вера Щербакова