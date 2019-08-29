Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - сказано в указе, размещенном на сайте главы государства.

Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.

Рябошапка до последнего времени занимал должность заместителя главы офиса президента Украины. Ранее сегодня стало известно, что Луценко написал заявление об отставке в связи с началом работы парламента нового созыва.

Выступая перед голосованием, Рябошапка заявил, что первым направлением своей деятельности считает "перезагрузку и обновление системы".

С марта 2014 года Рябошапка занимал должность заместителя министра юстиции Украины, с весны 2016 года до июня 2017 года - был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в мае нынешнего года был назначен заместителем главы Администрации президента Украины, отвечал за правовой блок и отношения президента с судами. Являлся также членом делегации Украины в Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO). С 25 июня возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.