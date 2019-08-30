Полиция Гонконга задержала одного из молодежных лидеров протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга в пятницу задержала одного из лидеров молодежного радикального протестного движения - 22-летнего Джошуа Вонга. Об этом сообщила в Facebook возглавляемая им партия "Демосисто".

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"Генеральный секретарь "Демосисто" Джошуа Вонг был арестован около 07:30 (02:30 мск) по дороге к станции метро "Южные горизонты", - говорится в сообщении организации. Утверждается, что активист был посажен в машину и увезен в штаб-квартиру полиции в районе Ван Чай.

"Мы продолжим следить за ситуацией. Наши юристы работают над этим делом", - отметила партия, которая была образована в 2016 году и продвигает идеи самоопределения для Гонконга.

Джошуа Вонг получил скандальную известность во время массовых продемократических протестов осени 2014 года, в которых он принимал активное участие еще в возрасте 17-18 лет. В августе 2018 года он был приговорен судом к шести месяцам тюрьмы по обвинению в организации массовых незаконных акций у правительственного комплекса.