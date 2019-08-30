МИД Китая выразил протест после заявлений Запада о дестабилизации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китайские власти выражают протест в связи с заявлениями некоторых западных стран об ухудшении ситуации в Южно-Китайском море и их высказываниях, дестабилизирующих обстановку в регионе. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Некоторые государства <…> искажают ситуацию, нагнетая напряженность в регионе. Китай выражает по этому поводу протест, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы требуем прекратить выступления с подобными негативными высказываниями".

По словам дипломата, Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ведут переговоры по поводу ситуации в Южно-Китайском море, в ходе которых "наблюдается непрерывный прогресс". "У этих стран есть воля, потенциал и стремление урегулировать проблему в регионе, ради обеспечения долгосрочного мира, стабильности и процветания", - подытожил Гэн Шуан.

Как говорится в совместном коммюнике, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства, Великобритания, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море (ЮКМ), отметив риск региональной нестабильности. В свою очередь Госдепартамент США на прошлой неделе обвинил КНР в попытках "отпугнуть" другие страны, в частности Вьетнам, от освоения ресурсов в этом регионе.

Территориальные споры в ЮКМ ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, расширению и освоению этих территорий. Основная причина конфликта - попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом близ Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% импорта углеводородов в КНР.