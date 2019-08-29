Британия, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море (ЮКМ), отметив риск региональной нестабильности. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

"Мы обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море, которая может привести к отсутствию безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Лондон, Берлин и Париж призвали "все прибрежные государства в Южно-Китайском море делать шаги и принимать меры, нацеленные на снижение напряженности, и вносить вклад в обеспечение и укрепление мира, безопасности, стабильности в регионе, в том числе в отношении прав прибрежных государств на их воды и на свободы и права судоходства в Южно-Китайском море и пролета над ним".

Госдепартамент на прошлой неделе обвинил Китай в попытках отпугнуть другие страны, в частности Вьетнам, от освоения ресурсов в ЮКМ. Американское внешнеполитическое ведомство заявило при этом, что Китай направил в спорный район ЮКМ свое гидрографическое судно в сопровождении военных кораблей.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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