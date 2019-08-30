МИД Китая не подтвердил информацию о защите Пекином закона об экстрадиции в Гонконге

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Информация некоторых западных СМИ о защите центральными властями Китая закона об экстрадиции в Гонконге и якобы имевшем место несогласии Пекина с предложением полностью отказаться от данного документа не подлежит подтверждению. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

"15 июня, когда администрация Гонконга объявила о приостановке процесса по продвижению закона об экстрадиции, центральное правительство КНР выразило свою поддержку, уважение и понимание. Мне нечего к этому добавить", - заявил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пекин якобы не согласился с инициативой гонконгской администрации, которая предложила полностью отказаться от закона об экстрадиции.

С 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.