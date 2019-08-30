Парламент Эстонии не поддержал предложение отправить премьера в отставку

ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) не сумел вынести вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу. Согласно итогам голосования, которое транслировалось в прямом эфире на сайте Рийгикогу, за вынесение вотума проголосовали 40 депутатов 101-местного Рийгикогу, против - 55.

В общей сложности во внеочередном заседании парламента, которое прошло в пятницу, приняли участие 96 депутатов, один из них участия в голосовании не принял. Заседание, в повестке дня которого стоял вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Юри Ратасу, было созвано по инициативе 44 депутатов.

Ранее лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что вынесение вотума недоверия обещали поддержать депутаты Партии реформ, Социал-демократической партии, а также независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, что в общей сложности составляло 45 человек. Чтобы вотум недоверия был вынесен, его должен поддержать 51 депутат 101-местного парламента.

В середине августа Партия реформ призвала Ратаса отправить в отставку главу МВД Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме в связи с их попыткой уволить генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера. Когда же Ратас отказался сделать это, "реформисты" обещали вынести ему вотум недоверия.

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