Джонсон объяснил, как остановка Brexit может повлиять на заключение сделки с ЕС

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом. Об этом в пятницу в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Я боюсь, что чем больше наши друзья и партнеры думают, что Brexit может быть остановлен, что Великобритания может остаться [в составе ЕС] благодаря парламенту, тем меньше вероятность того, что они дадут нам сделку, которая нам нужна. Вот почему я действительно надеюсь, что депутаты позволят Великобритании заключить сделку и подготовиться к Brexit в случае ее отсутствия", - сказал он.

Британский премьер указал, что хочет "попытаться договориться и заключить соглашение". "Но если мы не сможем достигнуть сделки, то будем готовы выйти в любом случае", - отметил он, подчеркнув, что такая готовность "значительно укрепила" позиции Лондона в переговорах с ЕС. "Потому что они видят, что мы настроены серьезно", - добавил Джонсон.

"Мы приближаемся к последнему этапу, прежде чем выйдем [из ЕС] 31 октября, и в этот период у парламента будет много времени... для дальнейших обсуждений, - продолжил он. - Я думаю, что самым худшим для демократии было бы отменить итог референдума, как сейчас некоторые предлагают, признать недействительным, аннулировать этот результат".

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.