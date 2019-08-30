{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Джонсон объяснил, как остановка Brexit может повлиять на заключение сделки с ЕС

По словам премьер-министра Великобритании, Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения, если будет знать, что парламент может заблокировать Brexit

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом. Об этом в пятницу в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

На эту тему
"Черный день для Великобритании". Зачем Джонсон приостановил работу парламента?

"Я боюсь, что чем больше наши друзья и партнеры думают, что Brexit может быть остановлен, что Великобритания может остаться [в составе ЕС] благодаря парламенту, тем меньше вероятность того, что они дадут нам сделку, которая нам нужна. Вот почему я действительно надеюсь, что депутаты позволят Великобритании заключить сделку и подготовиться к Brexit в случае ее отсутствия", - сказал он.

Британский премьер указал, что хочет "попытаться договориться и заключить соглашение". "Но если мы не сможем достигнуть сделки, то будем готовы выйти в любом случае", - отметил он, подчеркнув, что такая готовность "значительно укрепила" позиции Лондона в переговорах с ЕС. "Потому что они видят, что мы настроены серьезно", - добавил Джонсон.

"Мы приближаемся к последнему этапу, прежде чем выйдем [из ЕС] 31 октября, и в этот период у парламента будет много времени... для дальнейших обсуждений, - продолжил он. - Я думаю, что самым худшим для демократии было бы отменить итог референдума, как сейчас некоторые предлагают, признать недействительным, аннулировать этот результат".

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Болтон считает, что народ Белоруссии должен сам определить степень интеграции с Россией
Помощник президента США по нацбезопасности также позитивно оценил встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко
Читать полностью