В МИД Грузии заявили о необходимости снятия напряженности вблизи границы с Южной Осетией

ТБИЛИСИ, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил о необходимости деэскалации ситуации вблизи грузино-югоосетинской границы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Все наши партнеры детально информированы, и с их стороны задействованы все механизмы для того, чтобы спокойно выйти из этой критической ситуации. Необходима деэскалация обстановки", - уточнил Залкалиани.

Ранее Комитет госбезопасности Южной Осетии объявил о нагнетании грузинской стороной ситуации вблизи села Цнелиси на подконтрольной Грузии территории в селе Чорчана, где возведен блокпост. Грузинские спецслужбы ведут наблюдение из этого блокпоста за происходящим на территории Южной Осетии. С грузинской стороны у блокпоста находятся также международные наблюдатели.

В четверг в Эргнети прошла очередная встреча рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), которую югоосетинская сторона покинула из-за того, что Грузия отказалась пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста на границе.

26 августа 2008 года Россия признала независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран. Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Евросоюза.