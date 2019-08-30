Южная Осетия и Грузия не договорились об урегулировании ситуации с блокпостом на границе

ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Переговоры контактных групп Южной Осетии и Грузии по урегулированию ситуации с блокпостом на границе завершились безрезультатно, сообщил журналистам в пятницу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Закончились переговоры контактной группы, к сожалению, Грузия разумного решения проблемы не предлагает, наши предложения отсеиваются", - сказал Бибилов.

Глава Южной Осетии выразил надежду на то, что руководство Грузии "осмыслит всю важность ситуации и cделает все для разрядки той нестабильности, которая образовалась". "Дальше будем работать над тем, чтобы незаконный пост был снят", - сказал он.

На текущей неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Глава делегации Южной Осетии в рамках МПРИ Егор Кочиев заявил, что республика поставила условие - "убрать пост до шести утра (30 августа) либо с югоосетинской стороной будут предприняты все предусмотренные законом меры". Делегация Южной Осетии в четверг покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста.

Президент также добавил, что силовое решение ситуации с блокпостом на югоосетино-грузинской границе возможно только в крайнем случае.

"Многие могут спросить, почему мы не принимаем силовые действия. Я считаю, что… такое решение должно быть в любом случае самым крайним. Мы рассчитываем, что руководство Грузии осмыслит важность ситуации и сделает все для разрядки нестабильности, которая образовалась благодаря тем шагам, которые они, к сожалению, сделали", - сказал президент.

Позиция Грузии

В свою очередь глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил о необходимости деэскалации ситуации вблизи грузино-югоосетинской границы.

"Все наши партнеры детально информированы, и с их стороны задействованы все механизмы для того, чтобы спокойно выйти из этой критической ситуации. Необходима деэскалация обстановки", - уточнил Залкалиани.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 27 августа посетил село Уисто и заверил местных жителей, что охрана границы будет усилена. На следующий день югоосетинская сторона выставила у населенного пункта дополнительные блокпосты.

26 августа 2008 года Россия признала независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран. Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Евросоюза.