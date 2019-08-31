Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Постановление предусматривает юридическую ответственность за незаконное препятствование функционированию метро, скандальное поведение на станциях и в поездах, нанесение ущерба собственности метрополитена, оскорбление его персонала.

Компания MTR изначально заручилась поддержкой суда в этом вопросе 23 августа. Временный ордер действовал неделю, а сейчас продлен на неустановленный срок - до дальнейшего уведомления.

За последние два месяца демонстранты уже неоднократно нарушали работу нескольких веток метро, блокируя двери и нажимая "тревожную кнопку" вызова в вагонах в часы пик. Также на отдельных станциях были отмечены акты вандализма. Опасаясь массовых беспорядков и ущерба собственности, корпорация MTR 24 и 25 августа объявляла о временном закрытии целого ряда близлежащих к зонам антиправительственных митингов станций метро. Это вызвало серьезное недовольство демонстрантов.

Объявлено, что в субботу с 13:30 часов (08:30 мск) по соображениям безопасности будет закрыта станция Sai Ying Pun на острове Гонконг, рядом с которой расположена канцелярия центральных властей КНР. Многие антиправительственные демонстранты намерены созвать этим днем очередную демонстрацию в том районе, несмотря на отказ полиции утвердить заявку на шествие.

С 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.