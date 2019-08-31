Зеленский заявил о необходимости принятия законопроекта о правах нацменьшинств на Украине

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите национальных меньшинств, который защищал бы их права, в том числе язык и вероисповедание.

"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера", - сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен принятый предыдущим украинским парламентом закон об украинском языке.

Зеленский пояснил, что законопроект должен защищать права нацменьшинств на Украине и необходимо найти "эту модель".

В то же время этот вопрос он назвал "очень сложным", заявив, что "каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно".

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