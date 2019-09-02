Британская оппозиция представит план по недопущению Brexit без сделки в течение 28 часов

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Конкретные планы оппозиции по предотвращению выхода Великобритании из состава ЕС без сделки будут представлены в ближайшие 28 часов. Об этом заявил в понедельник лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в городе Солфорд на северо-западе Англии.

"Мы объединимся с другими [депутатами], чтобы попытаться воспрепятствовать выходу без сделки, мы сделаем все возможное для этого. Через 28 часов или около того у вас будет более четкое представление, что будет предложено в парламенте", - сказал Корбин, чье выступление показывал телеканал Би-би-си.

Таким образом, Корбин подтвердил, что уже во вторник, в первый день работы парламента после летних каникул, депутаты постараются внести законодательную инициативу, препятствующую выходу страны из состава ЕС без сделки. Времени у них на это будет мало, учитывая, что королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Законодатели прекратят работу 9-12 сентября и возобновят ее лишь 14 октября, когда до крайней даты "развода" с ЕС - 31 октября - останется лишь две с половиной недели.

На этот момент обратил внимание в понедельник экс-министр юстиции Дэвид Гок, заметив, что если на этой неделе парламентариям не удастся принять эффективных мер по недопущению "жесткого" Brexit, то вероятность выхода из ЕС без сделки приблизится к 100%. "Честно говоря, у правительства нет заслуживающего доверия плана, чтобы выйти из ЕС со сделкой до 31 октября. Я сказал бы, что существует 95% вероятности, что если парламент не примет мер на этой неделе, то 31 октября мы выйдем из ЕС без сделки", - сказал он в интервью Би-би-си.

Выступая в понедельник, Корбин раскритиковал решение Джонсона приостановить работу парламента. "Это атака на демократию, которой мы будем сопротивляться. У нас есть риск выхода без сделки, который превратит в руины нашу экономику. Джонсон и его правое правительство не задумываются о цене, которую заплатит экономика", - сообщил лидер лейбористов.

О досрочных выборах

Корбин вновь высказался за проведение досрочных всеобщих выборов, не исключив вероятности повторного референдума по теме Brexit. "Мы нуждаемся во всеобщих выборах. Во время этих выборов лейбористы дадут людям возможность вернуть себе контроль и сказать последнее слово в рамках всеобщего волеизъявления", - отметил лидер оппозиционной партии.

Он при этом отверг утверждения бывшего лидера партии и премьер-министра Тони Блэра, заявившего в понедельник, что лейбористы не должны сейчас соглашаться на выборы, так как это ловушка со стороны правящих консерваторов. По словам Блэра, слабые рейтинги Корбина приведут к тому, что тори лишь упрочат свою власть.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному газетой The Guardian 29 августа, если бы досрочное волеизъявление состоялось сегодня, консерваторы заручились бы поддержкой 34% избирателей, обогнав лейбористов на 12%.

По информации политических обозревателей Би-би-си, газеты The Guardian и телеканала Sky News, есть вероятность того, что Джонсон уже на этой неделе предложит депутатам проголосовать за проведение досрочных выборов. Эта тема должна обсуждаться на заседании правительства, запланированном на вторую половину понедельника.

Гражданская война среди тори

Тем временем атмосфера в самой Консервативной партии продолжает накаляться из-за намерения Джонсона лишать депутатов-тори права в дальнейшем представлять эту политическую силу в Палате общин и участвовать в следующих парламентских выборах от ее имени, если они поддержат любой законопроект против выхода страны из Евросоюза без соглашения. Об этих планах накануне сообщил телеканал Sky News.

Против этой идеи выступил и консерватор Чарльз Уокер, входящий в руководство Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и занимается вопросами выбора или смены лидера партии. "Как убежденный сторонник выхода из ЕС и исполняющий обязанности сопредседателя Комитета 1922 хочу сказать, что разговоры о чистке партии от хороших консерваторов, которые служили правительству до конца июля, являются чрезвычайно неприятными, а самой этой идее необходимо сопротивляться", - приводит слова Уокера газета The Daily Telegraph.

Бывший министр финансов Филип Хаммонд обвинил Джонсона в "поразительном лицемерии", заметив, что восемь членов нынешнего кабинета министров голосовали в этом году против законопроекта о Brexit бывшего премьер-министра Терезы Мэй, то есть, по логике нынешнего премьера, должны быть изгнаны из числа тори. В подтверждение слов экс-главы Минфина агентство Press Association приводит список этих политиков. Из них сам Джонсон, глава МИД Доминик Рааб, министр транспорта Грант Шэппс, государственный министр в министерстве жилищного строительства Эстер Маквей, лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг дважды пошли против линии партии, глава МВД Прити Пател, министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Тереза Вильерс сделали это трижды, а министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд воздерживалась при голосовании.