СМИ: лидер "Хезболлах" объявил о начале нового этапа в конфронтации с Израилем

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженная вылазка бойцов "Хезболлах" против израильских войск в Марун-эр-Рас открывает новый этап в конфронтации с Израилем. Об этом заявил в понедельник в телеобращении к своим сторонникам лидер шиитской партии Хасан Насрулла.

"С 1 сентября 2019 года в нашем противостоянии с Израилем больше не будет красных линий, - привел его слова телеканал Al Mayadeen. - Отныне в зоне риска находятся все участки границы и размещенные в глубине Израиля войска".

Насрулла также подчеркнул, что "Хезболлах" больше не допустит полетов израильских беспилотников в ливанском небе. "Мы можем в любой момент сбить беспилотник, который вторгнется в воздушное пространство Ливана", - сказал он.