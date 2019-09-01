"Хезболлах" и Израиль обменялись ударами через "голубую линию"

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Граница между Ливаном и Израилем, которую называют "голубой линией" по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН, стала в воскресенье ареной очередного конфликта между "Хезболлах" и израильской армией. Шиитские бойцы поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер "Волф" возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим.

В результате этой вооруженной вылазки, по данным "Хезболлах", израильские военнослужащие понесли потери. В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его словам, никто из израильских военных в результате вооруженной вылазки не пострадал.

Телеканал Al Hadath, тем не менее, показал в репортаже, как израильские вертолеты доставляли раненых солдат в госпитале "Рамбам" в Хайфе.

Око за око

Лидер шиитской партии Хасан Насрулла в выступлении перед своими сторонниками в субботу заведомо намекнул, что его бойцы готовятся вот-вот свести счеты с Израилем и совершить вооруженную вылазку в ответ на удары израильских беспилотных летательных аппаратов в Бейруте и других районах. "Израиль ведет агрессивные действия против сил сопротивления в Ливане, Сирии и Ираке, и мы не можем оставить их без ответа", - сказал он.

Местом для своей атаки шиитские бойцы избрали окрестности города Марун-эр-Рас, где в июле 2006 года во время израильского вторжения стороны вели между собой сражение и несли потери. Ливанский военный эксперт генерал Амин Хотейт обратил внимание на то, что израильская армейская разведка, по всей видимости, ожидала удара в другом месте. По его словам, на протяжении нескольких дней израильская артиллерия вела днем и ночью превентивные обстрелы пограничной полосы возле оккупированного района Шебаа, что вызвало в ряде мест лесные пожары.

Отряд "Хезболлах", атаковавший израильскую бронемашину, по сведениям телеканала Al Mayadeen, носил имя двух погибших под Дамаском 25 августа шиитских бойцов - Хасана Забиба и Ясира Дагера. Ранее тот же Насрулла заявил, что шиитская милиция отомстит Израилю за обстрел своего лагеря в районе Акраба в окрестностях сирийской столицы, по которому израильские ВВС выпустили в ночь на 25 августа несколько ракет.

Ограниченная акция

По мнению генерала Хотейта, вылазка "Хезболлах" не будет иметь продолжения, а Израиль, в свою очередь, не рискнет накануне парламентских выборов 17 сентября развязывать войну против Ливана. "Целью нападения шиитского отряда было продемонстрировать решимость "Хезболлах" вести ответные операции, - указал он. - Если бы начались настоящие военные действия, то бойцы сопротивления не позволили бы израильтянам забрать раненых и вели по ним непрерывный огонь".

Хотейт обратил внимание на то, что израильская артиллерия также не обстреливала южноливанские населенные пункты, снаряды падали только в окрестностях Марун-эр-Рас и соседних с ним селений Айтрун и Ярун. Никто из мирных жителей не пострадал.

В 19:00 мск Армия обороны Израиля уже объявила о прекращении военной тревоги и разрешила жителям еврейских поселений покинуть бомбоубежища. Временный запрет был сохранен пока только на занятие сельскохозяйственными работами в непосредственной близости от пограничной полосы.

Если на южной окраине Бейрута, где проживают сторонники "Хезболлах", атака ее бойцов вызвала всеобщее ликование, то премьер-министр Ливана Саад Харири поспешил связаться по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Глава правительства сообщил своим собеседникам об опасном развитии ситуации на ливано-израильской границе и призвал Вашингтон и Париж, а также международное сообщество "вмешаться в события и не допустить военной эскалации".

К концу дня командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) итальянский генерал Стефано дель Коль сообщил, что на "голубой линии" восстановилось спокойствие. "Ливанская и израильская сторона заверили нас в своей приверженности резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей прекращению огня на границе", - подчеркнул он.