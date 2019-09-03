Франция предложила помощь Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан"

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Франция выразила солидарность с жителями Багамских островов, на которые обрушился ураган "Дориан", и предложила властям помощь в устранении последствий. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Франции.

"В это особенно трудное время мы выражаем нашу солидарность с властями и населением Багамских островов, сильно пострадавших от урагана "Дориан". Франция готова ответить на любые запросы о поддержке, если таковые поступят от местных властей", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 170 км к востоку от побережья Флориды и медленно, со скоростью 4 км/час, смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 49,17 м/сек. Как отметила телекомпания CNN, ураган практически завис над Багамскими островами: погибли по меньшей мере пять человек, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено.