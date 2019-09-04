Лидер "Лиги" Маттео Сальвини раскритиковал новый кабинет Италии

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер бывшей правящей партии "Лига" Маттео Сальвини критически высказался в отношении нового правительства, состав которого обнародовал в среду его глава Джузеппе Конте. В своем Twitter Сальвини назвал его "кабинетом ужасов".

"Это - правительство ужасов, зависимых от постов людей, которых объединяет только ненависть в отношении "Лиги". Они вновь откроют порты и границы. Но я буду еще более решителен, и мы будем готовиться вновь взять в руки эту страну", - написал Сальвини.

Другая оппозиционная партия - "Братья Италии" - уже объявила о первой акции протеста, которая пройдет в четверг во время приведения к присяге новых министров.

Сальвини сам спровоцировал правительственный кризис, когда 8 августа объявил об отсутствии парламентского большинства ("Лиги" с "Движением "5 звезд") и призвал к проведению новых выборов. Однако бывшие партнеры "Лиги" из "Движения" сумели прийти к соглашению со старыми оппонентами из Демократической партии (ДП) о создании альтернативного большинства. На его основе призванный в качестве премьер-министра Конте, возглавлявший и предыдущий кабинет, сформировал новое правительство.