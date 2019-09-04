Иран освободил часть экипажа британского танкера Stena Impero

ТАСС, 4 сентября. Власти Ирана отпустили часть экипажа задержанного в июне британского танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Швеции.

"Часть экипажа Stena Impero была освобождена", - цитирует агентство заявление шведского МИД. При этом дипломатическое ведомство не уточнило, сколько именно моряков были освобождены, а также их гражданство.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в среду приветствовала освобождение в Twitter. "Отмечаем с облегчением освобождение некоторых членов экипажа принадлежащего шведской компании и ходящего под флагом Соединенного Королевства [танкера] Stena Impero, - сообщила она. - Мы ожидаем освобождения всего экипажа. Это было одной из тем моего откровенного разговора с министром иностранных дел Ирана [Мохаммадом Джавадом] Зарифом".

Ранее в среду пресс-атташе посольства Ирана в РФ Андрей Ганенко сообщил ТАСС, что иранские власти решили отпустить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero, среди которых есть россиянин. Глава компании-владельца танкера Stena Bulk Эрик Хонелл сообщил, что Тегеран отпускает только семь из 23 членов экипажа, так как 15 из оставшихся моряков нужны для управления судном. Судовладелец не уточнил статус еще одного человека.