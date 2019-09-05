NewsOne назвал решение Нацсовета Украины по ТВ попыткой уничтожить независимое СМИ

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Телеканал NewsOne заявил о попытке новой власти Украины вытеснить все независимые СМИ из информационного пространства страны в связи с решением Национального совета по телевидению и радиовещанию добиваться в суде ликвидации лицензии канала.

"NewsOne расценивает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу юридической санкции - обращение к суду с иском об аннулировании лицензии - наступлением на свободу слова на Украине, внедрением цензуры и попыткой новой власти вытеснить все независимые СМИ из теле- и радиопространства Украины", - говорится в заявлении телеканала.

Руководство NewsOne также обвинило новые власти в попытке "построить автократическое государство, монополизировать информационное пространство в стране с одной точкой зрения на развитие государства и общества".

В заявлении также сказано о намерении телеканала "отстаивать в суде права своих зрителей на свободное высказывание мысли". В связи с решением Нацсовета NewsOne также обратился к украинским и международным государственным органам, общественным организациям с призывом вмешаться в сложившуюся ситуацию.

В четверг Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию решил подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за "разжигание вражды". Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимюк сообщила, что это максимальная санкция, которую может применить регулятор.

Нацсовет решил проверить канал на предмет выполнения статьи закона "О телевидении и радиовещании", касающейся недопустимости злоупотребления свободой деятельности телеорганизаций, после того как NewsOne анонсировал на 12 июля телемост с каналом "Россия-1". О проведении моста стало известно 7 июля, а уже на следующий день NewsOne сообщил о его отмене из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены. В рамках него следователи допросили генерального продюсера телеканала Василия Голованова.