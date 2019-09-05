Нацсовет Украины по ТВ обратится в суд об аннулировании лицензии канала NewsOne

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за "разжигание вражды". Соответствующее решение члены Нацсовета приняли в четверг единогласно.

"Если подвести итог: признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии", - сообщила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимюк. Она также добавила, что это максимальная санкция, которую может применить регулятор.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя решение регулятора, назвал его "политически ангажированным". "Оно юридически не мотивировано. Иначе как реальным давлением на свободу слова я эту ситуацию оценить не могу", - заявил глава комитета.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы", депутат Вадим Рабинович назвал заседание Нацсовета "судилищем" и отметил, что действия регулятора являются не просто наступлением на свободу слова, а "убийством журналистики".

Ранее Нацсовет решил провести проверку на NewsOne на предмет выполнения статьи закона "О телевидении и радиовещании", касающейся недопустимости злоупотребления свободой деятельности телеорганизаций после того, как канал анонсировал на 12 июля телемост с каналом "Россия-1".

О проведении моста стало известно 7 июля, а уже на следующий день NewsOne сообщил о его отмене из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены. В рамках него следователи допросили генерального продюсера телеканала Василия Голованова.