Госдепартамент напомнил о нарушении прав человека и бедности в Зимбабве при Мугабе

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе отметил нарушение прав человека и обнищание населения во время его пребывания у власти в этой стране.

"Мы выражаем соболезнования тем, кто скорбит в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, - говорится в распространенном в пятницу заявлении главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус. - Мугабе помог освободить Зимбабве, но нарушение им прав человека и плохое управление экономикой привели к обнищанию миллионов, предательстве их надежд".

"США продолжат поддерживать стремление народа Зимбабве к лучшему будущему и процветанию", - заявили в Госдепартаменте.

Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет в пятницу в больнице в Сингапуре. Он возглавлял страну 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства.

Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой. 6 ноября 2017 года Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест, 19 ноября отстранен от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", а 21 ноября, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.