Меркель надеется, что конфликт в Гонконге разрешится без применения насилия

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Конфликтную ситуацию в Гонконге нужно разрешать без применения насилия, иначе может произойти катастрофа. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в китайский город Ухань. Ее слова приводит в субботу пресс-служба правительства ФРГ.

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"Я выступала [во время визита в Китай] за то, чтобы конфликты решались без применения насилия, и сказала, что все остальное, на мой взгляд, было бы катастрофой", - отметила Меркель.

"Я считаю, что отзыв законопроекта [об экстрадиции] является вкладом, но, как говорят сами китайцы, это страна с двумя системами. Система в Гонконге предоставляет людям больше гражданских прав", - утверждала она. "Я надеюсь и в любом случае выступала за это, что удастся мирным путем прекратить эти протесты", - отметила канцлер.

"Ко мне прислушались, и это важно, как и вообще важно всегда поддерживать диалог", - добавила Меркель. "Я думаю, что такие поездки очень важны, если речь идет о поиске решений и других международных конфликтов. Это ведь не единственный конфликт", - сказала она.

Три месяца назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта о выдаче этим районом подозреваемых в нарушении китайских законов материковому Китаю. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных демонстраций. Их участники стали выдвигать в том числе другие требования, устраивать беспорядки и совершать акты вандализма.