Times: еще один британский министр может подать в отставку на фоне разногласий по Brexit

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Не менее шести членов правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разделяют точку зрения министра по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд, которая подала в отставку на фоне кризиса в правящей Консервативной партии из-за Brexit. Об этом сообщила в субботу газета The Sunday Times , по информации которой еще один неназванный член кабмина раздумывает над тем, чтобы последовать примеру Радд.

Издание опубликовало видеообращение Радд, в котором она посетовала на нежелание правительства заключить улучшенное соглашение с Евросоюзом, которое предотвратило бы Brexit без сделки. "К сожалению, я была поражена отсутствием усилий и подготовки к заключению сделки с Евросоюзом, - заявила Радд. - Я знала и допускала, что у премьер-министра должен быть вариант с выходом из ЕС без сделки, но я надеялась, что основной целью правительства было заключить эту сделку. В настоящий момент ведется много работы по подготовке к выходу без сделки и недостаточно для ее заключения", - сказала Радд.

Ее слова противоречат заверениям Джонсона, что в переговорах с ЕС по Brexit за последние недели достигнут прогресс. В то же время в ответ на требования оппозиции он не смог уточнить, в каких вопросах дело сдвинулось с мертвой точки. Тем временем в ЕС признают, что дискуссии между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике.

Радд также заявила в субботу, что покидает Консервативную партию в знак протеста, что из рядов тори был изгнан 21 депутат, в том числе несколько бывших министров. Их исключили из партии за то, что они в парламенте поддержали законопроект оппозиции об отсрочке Brexit.

"Я увидела, что 21 из моих коллег... был исключен из партии. Это означает, что Консервативная партия... больше не является местом для тех, кто имеет различные точки зрения по отношению к ЕС", - сказала Радд. "Я не могу мириться с этим, поэтому я приняла решение покинуть кабинет, а также сдать билет члена Консервативной партии и присоединиться к ним", - добавила бывший министр.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.