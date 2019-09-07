{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Гватемалы одобрил введение осадного положения после нападения на военных

В поддержку выступили 87 депутатов

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Гватемальский парламент в субботу одобрил введение осадного положения в 22 муниципалитетах на севере и востоке страны. В поддержку президентского указа выступили 87 депутатов, сообщается на официальном сайте однопалатного законодательного органа.

Глава государства Джимми Моралес в минувшую среду объявил о временном введении особого правового режима в ряде регионов из-за нападения наркоторговцев на армейский патруль в департаменте Исабаль. Жертвами преступников стали трое военнослужащих.

Во время осадного положения действуют ограничения на передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия. Представители власти получают право в упрощенном порядке проводить задержания и допросы подозреваемых.

В районы, где орудуют банды наркоторговцев, власти направили дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.

Теги
Гватемала
Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
В результате теракта погибли 12 человек, среди них один американец
Читать полностью