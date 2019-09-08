Участники акции протеста пригнали стадо овец к парламенту Грузии

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Участники движения "Стыдно" пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии, где в воскресенье проходит процедура по выражению доверия правительству под руководством Георгия Гахарии, тем самым опротестовывая решение депутатов от большинства, готовящихся поддержать кабинет. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии .

"Часть "овец" находится внутри (в парламенте - прим. ТАСС). Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными", - сказал один из лидеров движения "Стыдно" Гига Макарашвили журналистам.

С утра воскресенья в здании парламента депутаты рассматривают вопрос выражения доверия правительству. У служебного входа в законодательный орган собрались активисты "Стыдно", чтобы устроить так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры. Между митингующими и депутатом парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", которая выступает за выстраивание диалога с РФ, Эмзаром Квициани произошла потасовка. На заседании был объявлен перерыв, депутат вышел на улицу, где протестующие встретили его с выкриками "предатель". Эти выкрики вывели из себя оппозиционера, который попытался кинуться на участников акции протеста, однако сотрудники полиции отвели его в другое место.

На данный момент ситуация у парламента стабильная, однако митингующие утверждают, что Квициани нанес физическое оскорбление их соратникам и требуют, чтобы полиция задержала народного избранника. Сессия по выражению доверия правительства после получасового перерыва возобновилась. Кандидат в премьеры Гахария отвечает на вопросы депутатов.

Партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия - движение за свободу", ряд других оппозиционных политических объединений, а также представители движения "Стыдно" более двух месяцев требовали отставки Гахарии с поста главы МВД, обвиняя его в жестоком разгоне митинга 20-21 июня в Тбилиси у здания парламента, в ходе которого пострадали сотни человек. Негодование противников Гахарии усилилось после того, как 3 сентября правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула его на пост премьер-министра. Ранее глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку.