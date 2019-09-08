Участники акции протеста пригнали стадо овец к парламенту Грузии

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Участники движения "Стыдно" пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии, где в воскресенье проходит процедура по выражению доверия правительству под руководством Георгия Гахарии, тем самым опротестовывая решение депутатов от большинства, готовящихся поддержать кабинет. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.
"Часть "овец" находится внутри (в парламенте - прим. ТАСС). Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными", - сказал один из лидеров движения "Стыдно" Гига Макарашвили журналистам.
С утра воскресенья в здании парламента депутаты рассматривают вопрос выражения доверия правительству. У служебного входа в законодательный орган собрались активисты "Стыдно", чтобы устроить так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры. Между митингующими и депутатом парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", которая выступает за выстраивание диалога с РФ, Эмзаром Квициани произошла потасовка. На заседании был объявлен перерыв, депутат вышел на улицу, где протестующие встретили его с выкриками "предатель". Эти выкрики вывели из себя оппозиционера, который попытался кинуться на участников акции протеста, однако сотрудники полиции отвели его в другое место.
На данный момент ситуация у парламента стабильная, однако митингующие утверждают, что Квициани нанес физическое оскорбление их соратникам и требуют, чтобы полиция задержала народного избранника. Сессия по выражению доверия правительства после получасового перерыва возобновилась. Кандидат в премьеры Гахария отвечает на вопросы депутатов.
Партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия - движение за свободу", ряд других оппозиционных политических объединений, а также представители движения "Стыдно" более двух месяцев требовали отставки Гахарии с поста главы МВД, обвиняя его в жестоком разгоне митинга 20-21 июня в Тбилиси у здания парламента, в ходе которого пострадали сотни человек. Негодование противников Гахарии усилилось после того, как 3 сентября правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула его на пост премьер-министра. Ранее глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку.