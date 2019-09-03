Кандидатом в премьеры Грузии выдвинули магистра политологии МГУ. Оппозиция недовольна

На этой должности он собирается сменить Мамуку Бахтадзе, который в понедельник заявил о своей отставке.

Парламентское большинство намеревается утвердить новое правительство во главе с Гахарией до конца текущей недели, в том числе используя и выходные дни.

Оппозиция выражает недовольство выдвижением Гахарии и не собирается поддерживать его правительство.

Обновленное правительство

После того, как председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили представил Гахарию на пост премьера, будущий глава правительства анонсировал кадровые перемены в своем правительстве. Главой МВД парламенту на утверждение будет представлен действующий руководитель Службы Госбезопасности (СГБ) Вахтанг Гомелаури, министром обороны станет экс-премьер в 2013-2015 годах Ираклий Гарибашвили, а действующих глава оборонного ведомства Леван Изория будет назначен секретарем Совбеза страны.

"Это те изменения, которые я уверен, усилят команду и сделают ее более эффективной, что является самым главным", - сказал Гахария на брифинге, оценивая свое решение.

Изменения не коснутся МИД, министерства юстиции, Минздрава, Минприроды, Минрегионразвития и министерств образования, экономики и финансов. Свой пост также сохранит и госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Что же касается Службы госбезопасности, то его главу выбирает парламент. Кандидатура нового руководителя СГБ пока не известна.

Недовольство

Представление Гахарии на пост премьера у офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси проходило на фоне небольшой акции протеста, которую устроили активисты движения "Стыдно". Дело в том, что участники этого движения более двух месяцев проводят перманентные митинги у здания парламента, с требованием отставки Гахарии. Они обвиняют его в жестоком разгоне митинга у парламента 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни человек.

"Это (выдвижение Гахарии - прим. ТАСС) является оскорбление общества, которое справедливо в течение трех месяцев непрерывно опротестовывает жестокость, насилие, нарушение закона со стороны Гахарии и "Грузинской мечты" в целом. Это также является пренебрежением демократии и прямым заявлением со стороны Бидзины Иванишвили о том, что министр, который нарушает закон <...>, назначен премьер-министром", - сказала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хоштария, которая солидарна с митингующими.

Позже участники акции протеста переместились к служебному входу парламента и устроили так называемый коридор позора для депутатов. Хоштария, а также ее коллега по партии Ирма Надирашвили уже в сессионном зале попытались сорвать первое осеннее заседание парламента. Сразу после гимна Грузии они встали и начали свистеть, после чего глава парламента Арчил Талаквадзе отдал распоряжение приставам вывести депутатов за пределы зала. Через несколько минут парламент возобновил работу, однако митингующие по-прежнему остаются у служебного входа парламента.

Кто такой Гахария

Георгий Гахария родился в марте 1975 года. В 1994 году окончил факультет истории Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. В 2000 году получил степень магистра политологии в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 2004 получил степень магистра по управлению бизнесом Высшей бизнес-школы при МГУ.

С 2006 по 2009 годы Гахария преподавал прикладную биотехнологию в МГУ. С 2008 по 2013 год был директором развития бизнеса компании Lufthansa Service Holding AG в России и Восточной Европе. В 2013 году он был назначен Налоговым омбудсменом Грузии, а в 2015 году стал бизнес-обмудсменом.