Явка на выборах президента Абхазии на 12:00 составила 19%

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах президента Абхазии на 12:00 мск составила 19%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

"Проголосовало 23 тысяч 830 человек или 19%", - сообщила она. Явка на 12:00 в первом туре 25 августа составила 19,27%. Активнее всех голосуют в Гальском районе, там проголосовали 35,81% избирателей, наименьшая явка в Сухуме - 15,77%.

Во второй тур выборов из девяти кандидатов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, которые на выборах 25 августа набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.