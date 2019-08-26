Принципиально острая борьба. Президент Абхазии определится во втором туре

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Жители Абхазии выберут президента страны во втором туре, который состоится в течение двух недель. Согласно прогнозам экспертов и кандидатов, второй тур будет сложным, его участников - действующего президента Рауля Хаджимбу и лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинию - ожидает серьезная политическая борьба. При этом все участники процесса отметили, что первый тур прошел спокойно и без существенных нарушений, и выразили надежду на то, что повторное голосование пройдет в таком же ключе.

Выборы президента Абхазии состоялись 25 августа. Утром в понедельник ЦИК озвучил предварительные результаты голосования, согласно которым во второй тур с небольшим перевесом прошли Хаджимба (23,85%) и Квициния (21,97%). Занявший третье место бывший замглавы МИД республики Олег Аршба уступил Квицинии всего 0,36 процентных пунктов. Явка на выборах составила 66,55% (в 2014 году - 70%).

Серьезное соперничество

Ни одному из кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы, в связи с чем будет назначен второй тур. Согласно оценкам экспертов и участников политического процесса, он будет непростым для обоих кандидатов. Хаджимба на брифинге после объявления итогов голосования выразил уверенность, что сумеет улучшить свой результат. "Мы уже подсчитали, какое количество [голосов, в первом туре полученных другими кандидатами] <…> можно получить. Я не сомневаюсь, что это положительно скажется на результатах во втором туре", - сказал Хаджимба.

В свою очередь Квициния заявил, что намерен провести переговоры о союзе со всеми участниками первого тура голосования, кроме Хаджимбы. По словам политика, президент, заявивший, что знает, как получить дополнительные голоса электората во втором туре, поторопился.

Третий результат в первом туре выборов показал Аршба. Как сообщил ТАСС руководитель штаба кандидата Леонид Лакербая, о своих намерениях поддерживать кого-либо из кандидатов во втором туре Аршба заявит в ближайшие дни. Еще один кандидат - Астамур Тарба (его результат составил 6,6% голосов избирателей) сообщил агентству, что не намерен публично поддерживать никого из участников второго тура выборов. "Каждый будет голосовать, как он считает правильным. <…> Я сам, скорее всего, тоже просто приду на выборы и проголосую, как посчитаю нужным", - сказал Тарба ТАСС.

При этом он отметил, что ожидает серьезного соперничества между кандидатами в втором туре. "Судя по тому, как распределились голоса, там борьба будет серьезная", - добавил Тарба.

Появление двух лидеров в первом туре было предсказуемым результатом, считает бывший премьер-министр, экс-министр иностранных дел Абхазии, руководитель оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба. "С моей точки зрения, результат [выборов 25 августа] прогнозируемый. Я, например, так и представлял, что будет такой расклад: Хаджимба на первом месте, Квициния - на втором. Теперь во втором туре, я думаю, не менее простая будет политическая борьба <…>, думаю, что шансы сохраняются у обоих кандидатов", - сказал Шамба ТАСС.

С ним согласен и бывший спикер парламента, ныне член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия. "Действующий президент при всех случаях имеет ресурс для выхода во второй круг. Квициния получил голоса потому, что он выдвинут партией "Амцахара", она состоит из воевавших за независимость Абхазии людей и пользуется авторитетом", - пояснил собеседник агентства.

Главный результат

Содиректор абхазского Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия отметила, что выборы прошли достаточно спокойно, особенно учитывая минимальный разрыв в результатах второго и третьего кандидатов. "Хотя предрекали разные осложнения, но [кандидаты] очень мудро себя повели, и мне кажется, избиратели это тоже оценят", - сказала она ТАСС.

"Главным результатом" прошедшего первого тура выборов спокойную обстановку во время голосования назвал и Шамба. "Несмотря на то, что была принципиально острая борьба, интрига сохранялась до самого последнего момента. Тем не менее, все прошло в рамках закона, без всяких эксцессов, и это самый приятный результат", - отметил политик.

О спокойной обстановке во время голосования говорит и Джинджолия. "Мы <…> начинаем уходить от тех событий, которые были в прошлом. <…> Мы извлекли из всего этого уроки, и думаю, что в такой спокойной обстановке все пойдет и дальше", - отметил он.

Вице-спикер парламента Абхазии Левон Галустян выразил уверенность, что второй тур президентских выборов тоже пройдет спокойно. "Уверен, что все пройдет в рамках действующего законодательства, спокойно и без потрясений", - сказал Галустян.

Объединить Абхазию

Не зафиксировали нарушений или нештатных ситуаций и наблюдатели из Госдумы. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что "выборы не сопровождались нештатными ситуациями", выразил надежду, что их "не будет и в период между первым и вторым туром, а также после второго тура". При этом, по его словам, выборы показали разобщенность политической элиты Абхазии, которая "не выявила очевидного лидера".

"Ясно, что будущее политической элиты, абхазской государственности во многом зависит от того, сможет ли победитель объединить Абхазию, которая оказалась на этих выборах в расколотом состоянии. <…> Победителем станет тот, кто окажется способным привлечь к себе голоса тех, кто за него не голосовал в первом туре", - отметил российский политик.

Секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба отметила, что "самое главное - чтобы не было никаких нарушений, фальсификаций, использования административного ресурса". Она также указала, что за первым туром голосования в республике следили международные наблюдатели. "Много наблюдателей было, и даже из тех стран, которые нас не признают. Я считаю, что это хорошая тенденция и мы должны ее как-то поддерживать", - пояснила она.

Дата второго тура не определена

Председатель парламента республики Валерий Кварчия заявил, что второй тур состоится 8 сентября, на эту же дату рассчитывает президент. Между тем ЦИК пока не назначил дату голосования, она будет определена после окончательного подведения итогов в течение трех дней. Глава избиркома Тамаз Гогия отметил, что, согласно закону, второй тур должен состояться в течение двух недель с даты первого тура, то есть до 8 сентября.

Срок полномочий действующего президента истекает 25 сентября.

Занимающему сейчас пост главы государства Раулю Хаджимбе, который трижды ранее баллотировался на пост президента, 61 год, он юрист по образованию, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в разные годы был председателем Службы госбезопасности, министром обороны, премьер-министром, вице-президентом Абхазии. В 2009 году после того, как покинул пост вице-президента, возглавил оппозиционную в то время партию "Форум народного единства Абхазии", а затем избран депутатом парламента, где проработал до избрания в 2014 году президентом страны. На президентских выборах в 2014 году он победил как кандидат от оппозиции.

Алхасу Квицинии 50 лет. Он принимал участие в войне 1992-1993 годов, работал заместителем главы администрации города Сухум, а в 2014 году возглавил партию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Амцахара", оппозиционную нынешним властям республики. Ранее его кандидатуру выборах президента Абхазии поддержал депутат парламента Аслан Бжания, которого считали наиболее вероятным кандидатом от оппозиционных сил Абхазии. В мае этого года оппозиция потребовала от парламента перенести голосование на выборах президента на осень из-за госпитализации Бжании, представители и члены семьи которого заявляли, что политик мог быть отравлен. На переговорах представителей оппозиции и Хаджимбы была достигнута договоренность о переносе выборов с 21 июля на 25 августа, решение законодательно оформил парламент, однако в итоге Бжания так и не смог принять в них участие по состоянию здоровья.