После потасовки депутата с митингующими в Грузии возбудили уголовное дело

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "насилие" в связи с потасовкой, которая произошла в воскресенье у здания парламента между депутатом от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", выступающей за выстраивание диалога с РФ, Эмзаром Квициани с участниками протестного движения "Стыдно". Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В рамках расследования дела будут осуществлены все следственные мероприятия, будут опрошены все участники инцидента, а также будут изучены записи, изъятые с камер видеонаблюдения, после чего действию будет дана соответствующая правовая оценка", - сказано в заявлении.

С утра воскресенья в здании парламента депутаты рассматривают вопрос выражения доверия правительству под премьерством Георгия Гахарии. У служебного входа в законодательный орган собрались активисты "Стыдно", чтобы устроить так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры. Между митингующими и депутатом Квициани произошла потасовка в тот момент, когда на заседании был объявлен перерыв и он вышел на улицу, где протестующие встретили парламентария с выкриками "предатель". Эти выкрики вывели из себя оппозиционера, который попытался кинуться на участников акции протеста, однако сотрудники полиции отвели его в другое место. Грузинские телеканалы позже распространили видеокадры инцидента, где было показано, что Квициани бьет ногой нескольких митингующих. Его уже опросили сотрудники полиции.

Партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия - движение за свободу", ряд других оппозиционных политических объединений, а также представители движения "Стыдно" более двух месяцев требовали отставки Гахарии с поста главы МВД, обвиняя его в жестоком разгоне митинга 20-21 июня в Тбилиси у здания парламента, в ходе которого пострадали сотни человек. Негодование противников Гахарии усилилось после того, как 3 сентября правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула его на пост премьер-министра. Накануне глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку.