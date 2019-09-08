Патрулирование в Сирии призвано снять опасения Турции в области безопасности

ТАСС, 8 сентября. Первое совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии направлено на снятие имеющихся у Анкары опасений в области безопасности и поддержку усилий союзников Соединенных Штатов по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США.

"Сегодня военнослужащие США и Турции провели совместное патрулирование [планируемой] зоны безопасности на северо-востоке Сирии", - отмечается в нем. Как сообщили в коалиции, военные в том числе проинспектировали территории, покинутые курдскими отрядами самообороны, и наблюдали за прогрессом по уничтожению их оборонительных сооружений.

Как говорится в заявлении, целью патрулирования являлось "обеспечение безопасности в [указанной] зоне", а также демонстрация "приверженности [США] снятию имеющихся у Турции обоснованных опасений, касающихся вопросов безопасности". Осуществленное патрулирование также было направлено на поддержку усилий поддерживаемых Вашингтоном "Сил демократической Сирии" (СДС) и партнеров США по коалиции по "нанесению полного поражения" экстремистам из ИГ.

В воскресенье завершилось первое совместное наземное патрулирование Турцией и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Оно началось приблизительно в 10:24 по местному времени (совпадает с московским) и продлилось 2 часа 20 минут. Как сообщило Министерство национальной обороны Турции, в операции приняли участие беспилотные летательные аппараты и бронетехника ВС республики.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС Турции.