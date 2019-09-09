{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров, в частности, затронули тему формирования конституционного комитета Сирии

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в понедельник ситуацию в Сирии и формирование конституционного комитета. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в Идлибе, политическое урегулирование в формате Астаны. Они также обсудили вопросы формирования конституционного комитета Сирии", - отметил собеседник агентства.

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в январе 2018 года. Ранее спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен заявил, что комитет может быть создан до конца сентября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
Проигравший выборы президента Абхазии Квициния не признал итоги голосования
Он заявил, что подаст заявление в суд 10 сентября
Читать полностью