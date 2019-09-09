Спикер Палаты общин парламента Великобритании заявил о своей предстоящей отставке

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что покинет свой пост 31 октября, то есть в день, на который сейчас намечен выход страны из ЕС, или перед досрочными выборами, если депутаты в понедельник проголосуют за их проведение. Об этом он заявил, выступая в понедельник в нижней палате парламента Соединенного Королевства.

"На выборах 2017 года я пообещал моей жене и детям, что это будут мои последние выборы, и я намерен выполнить это обещание. Если сегодня вечером палата проголосует за проведение досрочных всеобщих выборов, то мое время как спикера и народного избранника закончится вместе с парламентом этого созыва (за 25 дней до даты досрочных выборов - прим. ТАСС). Если Палата общин проголосует по иному (против выборов), то я принял решение, что наименее дезорганизующим и наиболее демократичным шагом для меня станет уйти с поста по завершении рабочего дня в четверг, 31 октября", - сказал Беркоу.

Он впервые был избран в парламент в 1997 году от Консервативной партии. Однако с того момента, как Беркоу занял пост спикера Палаты общин, он перестал представлять в парламенте тори для того, чтобы быть нейтральным при исполнении своих обязанностей.

За последние месяцы он особенно запомнился своей решающей ролью при обсуждении в Палате общин соглашения с ЕС по Brexit. В частности, он запретил предыдущему премьер-министру Терезе Мэй повторно предлагать к рассмотрению депутатов сделку без внесения в нее каких-либо изменений.

Вопрос о досрочных выборах будет обсуждаться в Палате общин позднее в понедельник. На рассмотрение депутатов это предложение внес во второй раз подряд премьер-министр Борис Джонсон, однако вероятность того, что он потерпит поражение, весьма велика, поскольку Лейбористская партия вместе с другими оппозиционными политическими силами в парламенте не согласна поддерживать досрочные выборы до 31 октября. Они хотят сначала убедиться в том, что Джонсон запросит отсрочку и получит согласие ЕС, а только потом намерены дать согласие на выборы.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.