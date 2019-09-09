Борис до конца. Джонсону грозит тюрьма за отказ отсрочить Brexit, но он не хочет сдаваться

Такой сценарий возможен, если Джонсон откажется выполнять постановление суда, который встанет на сторону парламента. "Отказ [выполнять закон] будет равносилен неуважению к суду", — отметил бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд в интервью телеканалу Sky News . И на этом основании, по словам эксперта, суд может приговорить Джонсона к тюремному заключению.

Политические оппоненты и эксперты в области права расценили это как знак, что премьер собирается проигнорировать закон, обязывающий кабмин отложить Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута до 19 октября. В таком случае Джонсону грозит судебное разбирательство и даже тюремный срок.

"Я лучше сдохну в канаве [чем соглашусь на еще одну отсрочку Brexit]", — такова текущая позиция Джонсона. По его словам , принятый депутатами билль связывает ему руки лишь "в теории".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон теряет почву под ногами. Из-за разногласий по Brexit его правительство уже лишилось министра, на очереди еще один . Его собственный брат решил покинуть кабмин и парламент, чтобы не "разрываться между лояльностью семье и национальными интересами". А депутаты Палаты общин, в том числе "восставшие" консерваторы, приняли билль, запрещающий Джонсону осуществить Brexit без сделки и обязывающий его запросить у Брюсселя очередную отсрочку. Однако Джонсон намерен вывести страну из ЕС 31 октября во что бы то ни стало, и у этого могут быть самые разные последствия — в том числе тюремный срок для премьера.

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О возможном тюремном сроке для премьера также говорил Доминик Грив — бывший генпрокурор и депутат-консерватор, исключенный из партии за "неправильное" голосование на прошлой неделе. "Если [Джонсон] откажется подчиняться закону, его отправят в тюрьму за неуважение [к суду]", — заявил он. По словам депутата, Джонсон ведет себя как "испорченный ребенок, закативший в истерику".

Согласно другому сценарию, суд может обязать другого члена кабинета министров санкционировать отсрочку вместо Джонсона. Бывший судья Верховного суда лорд Сампшон предположил, что именно такое решение будет вынесено для выхода из тупика. "[Джонсона] не поведут под конвоем в тюрьму Пентовиль, все не так драматично", — уверен Сампшон.

Бывший член кабмина Дэвид Лидингтон усомнился, что Джонсон сможет просто так проигнорировать билль: "Правительство обязано выполнять слова любого закона, который был должным образом принят Королевой-в-Парламенте, что является основополагающим принципом нашей конституции и нашего министерского кодекса". "Противодействие любому закону создает действительно опасный прецедент", — добавил он.

Тем не менее Би-би-си передает, что группа депутатов от разных партий уже выразила намерение подать иск против главы правительства, если он откажется перенести Brexit.

Кабмин намерен саботировать продление Brexit любыми методами

По данным The Telegraph, команда Джонсона изучает несколько вариантов обхода закона. Один из них — убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Для этого Джонсон может пойти на хитрость: вместе с официальным запросом на продление Brexit приложить письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из ЕС.

"Существует предписанное письмо, которое должен отправить [Джонсон]... Значит ли это, что премьер-министр не может отправлять другие документы в ЕС? Я так не думаю", — пояснил собеседник The Telegraph. По его словам, сейчас перед кабмином стоит "ясная задача": "Европейцы должны отказаться от продления".

Источники утверждают, что у них есть в запасе и план на случай, если Брюссель согласится на перенос Brexit. "Мы намерены саботировать любое продление. Закон о капитуляции (так Джонсон называет принятый Палатой билль — прим. ТАСС) вступает в силу только тогда, когда продление предлагает [премьер-министр]. Как только люди осознают наши планы, есть большая вероятность, что нам не предложат отсрочки. Даже если [европейцы] ее предложат, мы собираемся саботировать это тоже".

Собеседники The Telegraph считают, что угроза невыполнения билля может заставить оппозицию согласиться на проведение досрочных выборов в Палату общин, что было ранее предложено правительством.

"[Сегодня] последний шанс для Корбина стать премьер-министром и договориться об отсрочке в Брюсселе 17–18 октября. Если он будет против того, чтобы люди высказались на выборах 15 октября, тогда депутаты должны понять, что они не смогут предотвратить [Brexit] без сделки, — отметил источник. — Депутатов отправят домой на этой неделе, и у них не будет больше шансов повлиять на переговоры 17 октября".

Хотят ли продления европейцы?

Остается большим вопросом, согласуют ли отсрочку все 27 членов ЕС. По закону это должно произойти единогласно. Однако Париж дал понять, что "при нынешнем положении вещей" продление сроков не рассматривается.

"Мы не собираемся проходить через это каждые три месяца, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. — Пусть они возьмут на себя ответственность за ситуацию у себя дома. Они должны сказать нам, чего они хотят".

Ле Дриан добавил: "[Британцы] говорят, что они хотят предложить другие решения, альтернативные меры, чтобы выйти [из ЕС]. Но мы их так и не увидели, и поэтому наш ответ "нет".

Артур Громов