Эксперт: Джонсон может оказаться в тюрьме, если откажется выполнять закон по Brexit

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может грозить реальный тюремный срок, если он откажется выполнять решение парламента о запрете на выход Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Такое мнение в интервью телеканалу Sky News высказал в субботу бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд.

Его слова стали комментарием на решительное нежелание премьера запросить у Брюсселя отсрочку Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, чтобы избежать выхода без сделки. Такое требование содержится в законопроекте, который был накануне одобрен британским парламентом и который уже 9 сентября может обрести законную силу после того, как его подпишет королева Елизавета II. В то же время, по информации газеты "Дейли телеграф", в пятницу Джонсон в письме членам возглавляемой им правящей Консервативной партии пообещал, что "не сделает такого никогда".

"Отказ, который может быть расценен как неисполнение решения суда, может привести к тому, что человек окажется в тюрьме", - заявил лорд Макдональд, который занимал пост главного государственного обвинителя с 2003 по 2008 год. Такое развитие ситуации возможно, если Джонсон откажется выполнять постановление суда, который поддержит точку зрения парламента. Как информировала в субботу телерадиовещательная корпорация Би-би-си, группа британских депутатов от разных партий уже высказала намерение подать на главу правительства в суд, если он не станет выполнять закон.

Бывший глава секретариата кабмина (де-факто заместитель премьера Терезы Мэй) Дэвид Лидингтон заявил в этой связи в субботу, что подобный шаг со стороны Джонсона создал бы опасный прецедент. "Верховенство права является фундаментальным принципом, и я надеюсь, что ни одна партия не поставит его под вопрос. Нарушение определенного закона (премьер-министром - прим. ТАСС) создает по-настоящему опасный прецедент", - сказал он в интервью радио Би-би-си.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.