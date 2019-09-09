Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Палате депутатов

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате национального парламента. Как сообщает в понедельник агентство ANSA , "за" проголосовали 343 депутатов, "против" - 263.

Таким образом, официально утвердилось новое правящее большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), а также партии "Свободные и равные", чей представитель занимает в кабинете один министерский пост (здравоохранения). В нижней палате большинство достаточно надежное, тогда как в Сенате (верхней палате), где перевес большинства всего в несколько голосов, поддержка четырех сенаторов "Свободных и равных" достаточно важна. Голосование в Сенате по вопросу о доверии состоится во вторник.

Голосованию о доверии предшествовала программная речь Конте, в которой он обрисовал приоритетные для страны задачи. Все дебаты сопровождались бурными протестами и нападками со стороны представителей оппозиции, в которую перешла бывшая правящая партия "Лига" и партия "Братья Италии". Последняя организовала акцию протеста на площади перед зданием парламента. В оппозиции также находится и партия экс-премьера Сильвио Берлускони.

После развала бывшей правящей коалиции в составе "Движения" и "Лиги" первое сумело прийти к соглашению с бывшими оппонентами из ДП о создании альтернативного большинства. При этом возглавлять новый кабинет призвали Конте, который был премьером и предыдущем правительстве. Новый Совмин в составе 21 министра был приведен к присяге 5 сентября. МИД возглавил лидер "Движения" 33-летний Луиджи Ди Майо.