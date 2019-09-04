Конец кризиса. Италия сохранила парламент, новое правительство заступает

В рамках срока одного и того же парламентского созыва в Италии могут смениться несколько правительств. Так, за предыдущий пятилетний созыв было три кабинета. Несмотря на то, что на посту председателя остается Конте, адвокат, всего год назад начавший политическую карьеру, состав Совмина значительно сменился. Сменится и его курс - на этом настаивают новые партнеры "Движения "5 звезд" из Демократической партии (ДП). Две партии были в последние годы непримиримыми оппонентами, однако сумели найти точки соприкосновения. В первую очередь изменения будут касаться миграционной политики, которая была сильно ужесточена в отношении прибывающих по морю мигрантов. МВД возглавит женщина - префект Милана Лучана Ламорджезе.

Однако нынешний созыв парламента, несмотря на изменившееся соотношение рейтингов политических сил, опирается на результаты выборов марта 2018 года. Ради формирования правительства "Лига" вышла тогда из своей предвыборной коалиции с правоцентристами из партий "Вперед, Италия" и "Братья Италии" и заключила союз с "Движением "5 звезд", который был закреплен так называемым правительственным контрактом - программой из приоритетных задач для обеих партий. После развала этого альянса наибольшее число голосов в парламенте осталось у "пятизвездных", хотя поддержку избирателей за истекший год они несколько утратили. Свидетельством тому стали достаточно разочаровывающие результаты "Движения" на выборах в Европарламент в конце мая. "Лига", наоборот, нарастила популярность, что и подтолкнуло Сальвини к преждевременному шагу. Но Италия - парламентская республика, и распад правительства не означает автоматического роспуска законодательного органа.

Поиск выхода из политического кризиса в Италии после распада коалиции в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" занял почти месяц. 8 августа в разгар сезона отпусков лидер "Лиги" Маттео Сальвини, вице-премьер и глава МВД, считавшийся самым влиятельным человеком в правительстве, объявил об отсутствии парламентского большинства (при закрытом на каникулы парламенте) и призвал к проведению новых выборов. Номер не прошел: "Лига" в итоге оказалась в оппозиции, Сальвини лишился всех постов, а также возможности выдвинуть своего кандидата в Еврокомиссию. При этом его партия остается на данный момент самой популярной .

Наблюдатели полагают, что значительно будет изменена экономическая линия с выбором на пост министра экономики и финансов евродепутата от ДП, главы комиссии по экономическим и валютным проблемам Европарламента Роберто Гуалтьери. Стоит вспомнить, что при формировании предыдущего кабинета Конте сначала был вынужден отказаться от мандата премьера, потому что президент Серджо Маттарелла не утверждал на посту министра экономики Паоло Савону, на кандидатуре которого настаивала "Лига". Савона прославился своими негативными суждениями о еврозоне.

"Движение" тоже когда-то прошло период призывов к отказу от единой европейской валюты. Рост итальянской экономики приближается к нулю, на фоне высокой внешней задолженности Рим постоянно находится под угрозой санкционной процедуры со стороны Брюсселя, и повышенные тона в общении с Еврокомиссией Сальвини не способствовали благоприятному климату.

Всего в новом кабинете 21 министр (14 мужчин и 7 женщин) и статс-секретарь Совмина. Среди министров 11 представляют "Движение", девять - ДП. Из старого коалиционного кабинета "Движения" и "Лиги" осталось только два министра - оба представители "пятизвездных": министр по вопросам окружающей среды Серджо Коста и глава Минюста Альфонсо Бонафеде. На пост министра культуры и туризма возвращается Дарио Франческини, занимавший это кресло в правительствах ДП - Маттео Ренци (2014-2016) и Паоло Джентилони (2017).

Любопытно, что в это правительство вошел представитель небольшой партии "Свободные и равные" Роберто Сперанца, который займет кресло министра здравоохранения. Это означает, что новое большинство может рассчитывать на поддержку этой партии, которая особенно важна в Сенате (верхней палате парламента).

Все наблюдатели сходятся во мнении, что на нынешнем этапе роль Конте, который первоначально был призван в качестве "третьего лица" между двумя вице-премьерами (главой "Лиги" Маттео Сальвини и лидером "Движения" Луиджи Ди Майо), значительно укрепляется. За год во власти Конте сумел заручиться уважением на международной арене. На его сохранении во главе правительства настаивало "Движение", хотя многие в ДП задаются вопросом, как Конте сможет изменить и отменить то, что было сделано его предыдущим кабинетом.

Роль Ди Майо

Амбиции лидера "пятизвездных" Луиджи Ди Майо чуть было не привели к срыву переговоров с ДП. Однако благодаря взаимным уступкам (обе партии отказались от притязаний на пост вице-премьера) кресла удалось распределить равномерно. В итоге 33-летнему Ди Майо достался ключевой пост главы МИД. В предыдущем кабинете Ди Майо занимался совсем другим - он возглавлял "мегаминистерство", объединявшее вопросы экономического развития, труда и социальной политики. Есть сомнения, что молодой политик, не имеющий высшего образования, владеет иностранными языками. Кроме того, Ди Майо остается политическим лидером "Движения", что требует от него заниматься внутриполитическими делами.

Эксперты полагают, что больших и заметных изменений во внешнеполитической линии Италии не ожидается. Особенно на фоне того, что главным представителем страны на международной арене останется Конте. Хотя очевидно, что Ди Майо не ограничится техническими функциями, которые часто выполнял предыдущий глава МИД Энцо Моаверо-Миланези.

Цели Демпартии

Союз между "Движением" и ДП уже рассматривался - сразу после голосования в прошлом году, а также еще в 2013 году. Но все переговоры прежде проваливались. Нынешний союз несколько бьет по репутации обеих партий, и, безусловно, послужит поводом для критики со стороны "Лиги" и других представителей оппозиции главным образом за непоследовательность. Однако демократы, которые своим врагом номер один видят Сальвини, были готовы пойти на определенные жертвы и уступки, лишь бы не допустить его до власти. Все стремились избежать новых выборов, на которых он мог победить.

Для ДП, которая получила на выборах в марте 2018 года менее 20% голосов, возвращение в правительство - несомненная победа. Обладающие большим политическим опытом демократы могут "взять шефство" над "пятизвездными", больше приобщив бывших бунтарей к институтам ЕС и ценностям европейской интеграции, сделав более покладистыми и "цивилизованными" в глазах политического истеблишмента.

Есть и еще один немаловажный элемент, который будет подталкивать ДП к тому, чтобы сохранить коалицию до конца срока работы нынешнего созыва, который истекает в 2023 году. В 2022 году должны состояться выборы нового президента республики, и ДП хочет иметь возможность влиять на этот процесс.

Немаловажен и европейский аспект. На выход из правительства Сальвини положительно отреагировали финансовые рынки. Главный кризисный показатель - спред (переменная, указывающая на размер процента по обслуживанию внешнего долга) - начал падать и достиг уровня, который был до формирования правительства "Лиги" и "Движения", "кошмара Брюсселя". С выходом Сальвини, главным раздражителем брюссельских бюрократов, в ЕС вздохнули свободнее. ДП и "Движение" проголосовали за кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйенглавы на пост главы Еврокомиссии, тогда как евродепутаты "Лиги" высказались против. Теперь новое правительство выдвинет в еврокомиссары собственного кандидата. Им называют бывшего премьер-министра и экс-главу МИД Паоло Джентилони, из ДП.

Вера Щербакова