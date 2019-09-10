Обвинение русофилов в шпионаже разделило болгарских политиков

СОФИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Ведущие политические партии Болгарии - управляющая "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) - прокомментировали на брифингах развивающийся в стране скандал, связанный с обвинением председателя Национального движения "Русофилов" Николая Малинова в шпионаже.

"Стремясь сохранить свою власть, премьер Борисов (премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов - прим. ТАСС) готов на все, но сейчас он перешел границы. Своими действиями он спровоцировал разделение болгарского народа на русофилов и русофобов, натравливая их друг на друга, - заявила лидер БСП Корнелия Нинова. - Оцениваем случившееся как грубое посягательство на свободу слова. То, что [русофилы] многократно и публично выражали свою позицию о культурном сотрудничестве и экономическом сближении между Болгарией и Россией, не делает их преступниками".

"Реакции некоторых политиков и партий крайне несдержанны при том, что им самим пока неизвестно, о чем речь. Работа спецслужб - охранять национальные интересы и в подобного рода ситуациях мы им должны доверять", - заявил от имени партии ГЕРБ депутат Тома Биков. Он предположил, что информация о шпионаже поступила в Болгарию от партнерских спецслужб.

"Из заявления прокуратуры понятно, что речь идет о расследовании против конкретных лиц, а не против неправительственных организаций, не против общности, разделяющих одну или другую идеологию", - добавил депутат ГЕРБ.

Посольство США приветствовало усилия болгарских специальных служб по делу русофилов в Facebook.

"Мы знакомы с расследованием болгарских специальных служб по делу о предполагаемом шпионаже. США полностью поддерживают усилия Болгарии по защите своего суверенитета от злонамеренного влияния", - говорится в заявлении посольства США в Болгарии.

Дело русофилов

Во вторник главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил на брифинге, что председателю Национального движения "Русофилов" Николаю Малинову предъявлено обвинение в шпионаже.

"На данный момент расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается. Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике и не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ", - утверждал Цацаров.

Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против национальных интересов Болгарии и стремился изменить политический вектор развития страны от западного мира в сторону Российской Федерации.

На данный момент прокуратура освободила Малинова из-под ареста под денежный залог в 50 тыс. левов (около 25 тыс. евро) и подписку о невыезде.