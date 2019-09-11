Правящая партия Японии продолжит добиваться изменения конституции

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии, председателем которой является премьер-министр Синдзо Абэ, продолжит активную общественную дискуссию, направленную на изменение конституции страны. Об этом в среду на пресс-конференции по итогам проведенных премьером перестановок в рядах ЛДП заявил глава политического совета партии и в прошлом глава МИД Японии Фумио Кисида.

"Мы продолжим активную дискуссию в обществе по вопросу изменения конституции. И будем двигаться по направлению к осуществлению этих изменений", - подчеркнул Кисида, дав понять, что курс Синдзо Абэ, направленный на внесение изменений в основной закон страны, остается неизменным.

Ранее глава японского правительства провел ряд перестановок в рядах правящей партии, сохранив при этом руководящий состав партии. Так, генеральным секретарем партии остался 80-летний Тосихиро Никай, а Кисида сохранил влиятельный пост главы политсовета ЛДП.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ открыто выступает за пересмотр девятой или так называемой "мирной", статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Внесение изменений в положения основного закона государства является одной из ключевых линий внутренней политики, проводимой Абэ и его правящей Либерально-демократической партии. Синдзо Абэ многократно настаивал на том, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после проведения в стране референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступит две трети обеих палат парламента страны. В настоящее время у правящего блока и сторонников идеи изменения конституции есть необходимое число мандатов в обеих палатах парламента, однако инициировать референдум они не торопятся - подавляющая часть японского общества крайне негативно настроена к вопросу изменения так называемой "мирной" статьи конституции.