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Генеральным секретарем правящей партии Японии остался Тосихиро Никай

80-летний ветеран Либерально-демократической партии стал рекордсменом по длительности пребывания на высшем посту партии

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тосихиро Никай сохранил свою должность, став рекордсменом по длительности пребывания на высшем посту ЛДП. Соответствующее решение было принято в среду на заседании партии под председательством премьер-министра Японии Синдзо Абэ

80-летний ветеран ЛДП имеет огромный вес в правящей партии и является сторонником премьер-министра Абэ. В течение сегодняшнего дня глава японского правительства также должен провести масштабные перестановки в правительстве. Ожидается, что будут заменены сразу 13 членов кабмина, включая главу МИД, Министерства обороны, Министерства юстиции и Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Последний раз перестановки в японском кабмине происходили около года назад.

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