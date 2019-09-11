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Reuters: трое помощников Болтона подали в отставку вслед за ним

Речь идет об официальном представителе Совета нацбезопасности Белого дома Гарретте Марки, директоре по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли и Кристин Самуэлян, занимавшаяся составлением графика Болтона

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Трое сотрудников американской администрации, работавших вместе с отправленным в отставку помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, также подали в среду заявления об увольнении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, в отставку подали официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, занимавшаяся составлением графика Болтона.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

В среду Трамп объяснил свое решение тем, что Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. По словам главы государства, Болтон придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о "ливийской модели" урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил он.

Американский лидер сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

Теги
СШАТрамп, ДональдБолтон, Джон
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Бывший помощник президента США по национальной безопасности совершил "некоторые очень крупные ошибки", отметил глава Белого дома
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