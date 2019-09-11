Претенденты на пост президента США от Демократической партии проведут теледебаты

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут в четверг в Хьюстоне (штат Техас). На сцену конференц-зала Университета Южного Техаса (Texas Southern University) в 20:00 по местному времени (03:00 мск 13 сентября) выйдут бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и бизнесмен Эндрю Янг.

Они выполнили требования Национального комитета Демократической партии США относительно условий участия в теледебатах: заручились не менее чем двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрали финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек, причем в каждом штате должно быть не менее 400 доноров.

Согласно условиям, каждый из участников сначала выступит с кратким заявлением, а затем им будет предоставлено по 1 минуте 15 секунд на ответы ведущим и 45 секунд на ответы оппонентам. Мероприятие рассчитано на 3 часа. Заключительных заявлений участников, в отличие от предыдущих теледебатов, не предусмотрено.

Торговля оружием, здравоохранение и климат

Во время двух предыдущих раундов теледебатов в Майами и Детройте 20 участников были разделены на две группы. Сейчас, когда их число сократилось вдвое, на сцене впервые лицом к лицу окажутся 76-летний Байден, 77-летний Сандерс и 70-летняя Уоррен, пользующиеся в настоящее время наибольшей поддержкой потенциальных избирателей-демократов. Согласно опубликованным в среду результатам опроса газеты Politico и службы Morning Consult, в пользу Байдена готовы высказаться 33% избирателей, Сандерса - 21%, Уоррен - 16%.

"Теледебаты продемонстрируют идеологические разногласия между этими тремя участниками, - отметила в преддверии встречи телекомпания ABC. - Байдену придется выступать против двух представителей либерального крыла Демократической партии - Уоррен и Сандерса, которые ранее избегали критиковать друг друга".

По прогнозам журнала TIME, основное внимание на дебатах будет уделено вопросам регулирования торговли огнестрельным оружием после трагедии в Эль-Пасо (штат Техас), где 3 августа погибли 22 человека, и произошедших на следующий день событий в Дейтоне (штат Огайо), где жертвами убийцы стали девять человек, а еще 20 получили ранения. Кроме того, участники, вероятно, затронут такие темы, как ликвидация ущерба, причиненного ураганом "Дориан", медицинское страхование, иммиграционная политика и глобальные климатические изменения.

Еще девять раундов

Помимо нынешних теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести аналогичные мероприятия еще трижды до конца текущего года и шесть раз - в период с января по апрель 2020-го. В намеченной на 15 октября четвертой встрече, возможно, примет участие миллиардер Том Стейер, сумевший уже после формирования состава участников теледебатов в Хьюстоне выполнить требование Национального комитета Демократической партии и добиться по итогам четырех опросов уровня поддержки потенциальных избирателей в 2%.

Цикл из 12 теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.