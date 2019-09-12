Sky: Британия запаслась шампанским на случай перебоев с поставками при жестком Brexit

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Производители шампанского завезли в Великобританию достаточное количество игристого вина, которое позволит жителям и гостям Соединенного Королевства отметить Рождество и Новый год даже при перебоях с поставками в случае выхода из ЕС без сделки. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на французских производителей напитка.

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Они не уточняют, сколько именно бутылок было складировано на острове, однако заверяют, что хватит на всех желающих. "В Великобритании сделаны запасы на случай возможного закрытия границы, если это произойдет", - цитирует телеканал пресс-секретаря Межпрофессионального комитета шампанских вин Франции (CIVC) Тибо ле Майю. Ссылаясь на винного критика Антуана Жербеля Sky News также информирует, что запасов шампанского в стране хватит на удовлетворение спроса как минимум на год. "Кризиса на Рождество не будет", - уверен эксперт.

Речь должна идти о солидном объеме, учитывая, что Соединенное Королевство, по приведенной телеканалом статистике, является основным экспортным рынком для шампанского, занимая долю в 17%. Всего в 2018 году Великобритания приобрела 26,8 млн бутылок игристого вина.

"Англичане полюбили шампанское 300 лет назад, и вне зависимости от Brexit они продолжат любить его", - приводит Sky News слова президента дома шампанских вин Taittinger Пьер-Эмманюэля Тэтэнжэ.

Накануне правительство Великобритании под давлением оппозиции распространило детали подготовки кабмина Соединенного Королевства к "жесткому" Brexit, то есть если к 31 декабря Лондону и Брюсселю не удастся прийти к согласию о формате будущих отношений. Согласно плану под названием Yellowhammer, выход Великобритании из состава ЕС без сделки грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами.