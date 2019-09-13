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Выборы президента США - 2020

На теледебатах в Хьюстоне демократы разошлись в вопросе о контроле за оружием

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис пообещала в случае избрания на пост президента уже в первые 100 дней подписать распоряжение о введении запрета на торговлю автоматическим оружием

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис разошлись в четверг во мнениях по вопросу о том, как ввести запрет на торговлю автоматическим оружием в США. Политики выступили на состоявшихся в Хьюстоне (штат Техас) третьих теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США на выборах в 2020 году.

Харрис пообещала в случае избрания на пост президента уже в первые 100 дней подписать распоряжение о введении такого запрета. В ответ бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что для такого распоряжения у президента "нет конституционных полномочий". "Какие-то шаги можно предпринять, но некоторые меры ввести не получится", - заметил он. Сенатор Харрис не согласилась с такой позицией и призвала Байдена публично заявить о том, что решительные меры для решения этой проблемы возможны.

Вопрос о контроле за оборотом оружия был поднят на теледебатах в связи с трагедией в Эль-Пасо, где 3 августа погибли 22 человека, и произошедшими на следующий день событиями в Дейтоне, где жертвами убийцы стали девять человек и 20 получили ранения.

В 1994 году в США был введен запрет на продажу 19 видов полуавтоматического оружия - винтовок и пистолетов с магазинами на большое количество патронов, однако срок действия этого запрета истек в 2004 году и с тех пор не возобновлялся.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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