СМИ: в управлении США утверждают, что Уго Чавес приказал "затопить" их страну кокаином

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Доклад Управления по борьбе с наркотиками США утверждает, что экс-президент Венесуэлы Уго Чавес (1954-2013) приказал "затопить" Соединенные Штаты кокаином. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее сведениям, судебные власти США направили данный отчет американского управления Национальной судебной коллегии Испании. В отчете говорится, что Чавес собрал в 2005 году в своей официальной резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им "бороться с США, затопив страну кокаином". Для реализации плана экс-президент Венесуэлы якобы заявил о необходимости "быть в координации" с леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии", утверждается в отчете.

Управление по борьбе с наркотиками США основывает свои сведения, среди прочего, на показаниях одного из присутствующих на данной встрече.

На этом собрании якобы находился бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004-2008 годы) Уго Карвахаль, который был задержан в Испании в апреле по запросу США по делу о торговле наркотиками. Как передавало в четверг агентство Reuters, Карвахаль заявил в суде, что Вашингтон сфабриковал против него дело специально, чтобы добиться его экстрадиции. Агентство отмечает, что, по мнению Соединенных Штатов, у Карвахаля есть важная информация, изобличающая президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и что он готов ей поделиться с американской стороной.

В 2008 году Минфин США внес Уго Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп включил в 2001 году в список террористических организаций. Карвахаль был соратником Уго Чавеса. Он осудил правление Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.